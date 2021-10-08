金管會7日以實體及視訊混合方式召開「本國銀行總經理第52次業務聯繫會議」，主委黃天牧除表揚績優金融機構外，並提出近期4大重要政策，盼各銀行持續支持辦理，並提出6點建議和與會總經理共勉。

金管會指出，近期重點政策包括持續推動「本國銀行加強辦理中小企業放款方案」及「獎勵本國銀行辦理新創重點產業放款方案」，請銀行在兼顧風險控管下，協助更多中小企業與新創重點產業取得資金，加強對小型及新創企業提供融資服務。

其次，金管會請各銀行持續督促執行公平待客原則，落實對行員宣導及教育訓練，強化內部三道防線功能，鼓勵提出具創新性或有效性措施或制度，以增進金融消費者對銀行業信心。

再者，金管會報告推動「金融資安行動方案」相關措施，請金融機構積極配合辦理，持續提升資安防護能量，建構安全不中斷的金融服務發展環境。

最後，金管會報告有關金融機構執行洗錢防制作業相關措施，請金融機構應落實風險基礎原則，執行防制洗錢相關措施應便民並符合比例原則，避免影響民眾日常交易的合理正常運作。

黃天牧致詞時先感謝各家銀行於疫情期間，在兼顧員工健康安全下持續提供民眾及企業所需金融服務，並配合政府各項紓困及振興措施，支持產業及經濟發展。同時，亦提出6項心得建議和與會總經理共勉。

黃天牧建議，銀行在全球視野下保有在地化關懷，訂定與執行短期目標時，亦須符合長期發展策略。金管會制定政策須考量金融業發展，金融業經營亦須關照更多元價值，而非僅以股東獲利為依歸。

同時，誠信是金融業經營最重要的核心價值，金融科技創新亦須兼顧人文關懷及倫理價值，並促進普惠金融。最後，金融業在制訂計畫時須注意執行可行性，如訂定業績目標時須顧及員工實際可達成性，避免產生道德風險。

黃天牧會中亦親自表揚辦理「中小企業放款」、「新南向政策目標國家授信」、「系統、整廠及工程產業輸出聯貸平台」、「新創重點產業放款」、「公平待客原則」及積極參與「走入校園與社區金融知識宣導活動」等績優金融機構。