網友在Dcard論壇發表文章《民進黨政府到底要對挖眼案保持冷漠多久？》（圖／翻攝自Dcard）

Dcard網友留言。（圖／翻攝自Dcard）

屏東挖眼案震驚全台，各界愛心捐款不斷湧入，協助受傷潘姓女店員後續醫療費用，該如何修補安全防護網也引發熱議。一位自稱曾是英粉的網友在Dcard論壇發文，痛批民進黨為香港反送中集體出動，號召各界換頭像、高喊「抗中保台」，對屏東挖眼案卻超冷漠，質疑莫非對政府不利就不發聲，「我真的是徹底看清這個騙選票的政黨」。此文一出，獲得上千網友表達心聲、近400則留言，多數網友有共鳴，另有少數網友表示不同意見，討論火熱。

一名網友6日在以大學生為主的論壇Dcard發表文章《民進黨政府到底要對挖眼案保持冷漠多久？》內文指出，自己本來是蔡英文的支持者、連續兩次都投票給她，他還記得2016年小燈泡事件，蔡說要建立社會安全網可讓全民免於恐懼，然而屏東挖眼案爆發後，蔡卻發文感謝IG追蹤人數突破90萬人，這點讓他難以理解。

發文者表示，挖眼案爆出後屏東縣政府的態度消極，就連網路捐款都是民間發起來的，且沒有看到民進黨人站出來說要檢討總統曾承諾大家的社會安全網，「真的讓人覺得很心寒」。發文者回憶，當年香港反送中時大家一起為香港發聲，但同樣有人眼睛受傷，民進黨為了香港集體換頭像、喊要抗中保台，但面對自己蔡政府社會安全網失靈，民進黨人就全都躲起來了，讓人簡直「看到就一肚子火」。

發文者更痛批：「沒有選票價值就不發聲嗎？只要對政府不利就不發聲嗎？我們台灣什麼時候變成這樣子的？我真的是徹底看清這個騙選票的政黨。」

此文發出後，獲得超過1000人按下愛心、憤怒、哭泣的表情，並有近400則留言，大批網友對文章表示共鳴，紛紛留言：「民進黨政府選前一個樣，選後一個樣，沒有媒體熱度的事情他們根本懶得管，事實上在香港反送中之前，民進黨的執政滿意度跟民調都很低」、「當然有關係，反送中之後民進黨才起飛的」、「蔡英文真的很奇怪，可以關心拜登的狗死掉，可以關心香港人眼睛受傷，就是不關心屏東被挖眼的女店員？」「這種精神疾病犯罪一直都沒有很好的解決辦法，一而再再而三的發生，政府真的要重視這樣的事情」。