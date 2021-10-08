頭份警分局逮獲涉嫌偷走民眾家中祖譜的江嫌慣竊，追回部分贓款及祖譜。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份警分局逮獲涉嫌偷走民眾家中祖譜的江嫌慣竊，追回部分贓款及祖譜。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

住在苗栗縣頭份市的江姓慣竊，專在鄰里間尋找目標下手，是轄區分局列管治安顧慮人口之一，日前，江某闖入頭份市中正1路一處民宅行竊，除了偷走現金財物外，還把被害人家中祖譜也一併偷走，頭份警分局偵查隊與斗坪所共組專案追查，鎖定江某涉案，循線在苗栗市逮捕江嫌，被害人得知祖譜失而復還，前往警局認領時直誇警察實在太神了。

39歲的江姓男子，平日無所事事，經常在頭份市、竹南鎮等地區，利用被害民宅家人無人，闖空門行竊，目前還因竊盜案假釋中，頭份警分局將他列為治安顧慮人口列管。

本月4日，江某於清晨前往頭份市中正1路，由後方巷弄內翻牆潛入被害民宅，在屋內翻箱倒櫃，見一只抽屜內有現金10萬元，江某將整個抽屜抱走，連同裡面一分珍貴祖譜也一併帶走。被害人返家發現失竊後，立即向警方報案。

頭份警分局偵查隊與斗坪所組成專案清查，根據監視器影像，一眼就認出江某，立即追查他落腳苗栗市，埋守多時後順利逮捕江嫌，並追回部分贓款，毒品，再根據江某所述，在被害民宅附近防火巷內，尋回被竊走的祖譜。

被害人接獲警方通知破案，喜出望外地趕往偵查隊認領被竊贓款及祖譜，對於警方能在短時間內就破案，直誇是神探。警方詢後，已將江某依法移送苗栗地檢署偵辦。