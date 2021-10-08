國內疫情趨緩，八大行業的KTV等休閒娛樂場所陸續解封營業，台中市警第二分局近期規劃警力，實施臨檢復業的電子遊藝場及自助式KTV，發現北屯路某KTV內聚集男女等20多人歡唱，經核對市府經發局審查核准復業名單，並無此家業者，遂主動入內稽查蒐證，將業者等人依傳染病防治法移請市府經濟發展局裁罰。

警方指出，該KTV業者竟不甩市府審查程序就等不及自行恢復營業，完全不理是否符合防疫規範，就開始收費讓消費者在店內飲酒高歌作樂，警方遂蒐集現場相關事證。

警方表示，中央流行疫情指揮中心宣布疫情二級警戒延長至10月18日但有部分行業可以有條件開放，包括，電子遊戲場所、資訊休閒場所、錄影節目帶播映場所（MTV）、視聽歌唱場所（自助式KTV及電話亭式KTV）、桌遊、麻將休閒館等營業場所，在遵守防疫管理措施指引情形下可開放營業。

台中市警第二分局長陳家銘說，業者應自律遵守相關防疫管理措施指引，切勿心存僥倖而使防疫工作功虧一簣，呼籲民眾若發現違規營業情形，主動向相關主管機關通報，共同維護祥和安全的社會。