今天稍早籃球界傳來了震撼消息，據《NBC》記者溫特(Tom Winter)報導，有18名前NBA球員因從NBA健康和福利計劃中騙取約400萬美元(約1.1億台幣)遭指控，目前已被逮捕。其中還包括曾到《SBL》台銀效力過的史密斯(Gregory Smith)，這讓人非常不解，因為這18名球員在NBA生涯總共賺了3.43億美元(約96億台幣)，竟為了1.1億而詐騙。

BREAKING: 18 former NBA players have been arrested and charged federally for defrauding the NBA’s Health and Welfare Benefit Plan out of approximately $4000000 law enforcement officials say.



Reported by @jonathan4ny

and me. — Tom Winter (@Tom_Winter) October 7 2021

據調查，他們透過用假發票報假帳方式，向NBA醫療保健計劃提交虛假證明。行為令人髮指，像史密斯的案例就令人傻眼，2018年12月他還在台銀隊打球，沒想到他竟然向加州比佛利山莊牙醫提交根管治療索賠，表示自己當時正在美國進行牙科手術，之後調查他的旅行紀錄、電郵和紀錄，他人確實在台灣。

隨後NBA官方和球員工會對此事發表聲明：「NBA和球員工會為我們的球員提供福利計劃，對球員在他們職業生涯和人生中的健康至關重要，這項指控讓人非常沮喪，關於此事我們將全力配合檢察官調查。」看出NBA官方對此事深感無奈，畢竟涉案人數多達18人，可不是件小事，而名單除史密斯還不乏幾位知名球員。

18名球員分別有前火箭球員史密斯、前灰熊大鎖東尼艾倫(Tony Allen)、「大寶貝」戴維斯(Glen Davis)，麥爾斯(Darius Miles)、威廉斯(Terrence Williams)、華生(C.J. Watson)、安德森(Alan Anderson)、布朗(Shannon Brown)、拜能(Will Bynum)、伊萊(Melvin Ely)、羅伯斯(Christopher Douglas-Roberts)。

接著還有羅騰(Tony Wroten)、帕拉西奧(Milton Palacio)、泰菲爾(Sebastian Telfair)、萊特(Antoine Wright)、柯比布萊恩(Kobe Bryant)認證防守者派特森(Ruben Patterson)、艾迪羅賓森(Eddie Robinson)、穆恩(Jamario Moon)，加WNBA球星戴茲艾倫(Desiree Allen)。總計人數19位，不乏老NBA球迷熟知的幾位球員。