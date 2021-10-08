台灣基進立委陳柏惟罷免案，將於10月23日投票。陳日前除被爆出曾駕車撞傷機車騎士後肇逃，7日又被爆料法院判決書記載他玩賓果星球輸1000元，陳則自稱是玩快打旋風，卻絕口不提輸1000元的事。國民黨台北市議員張斯綱則刊出一張，外殼下方貼著快打旋風圖案的賓果賭博機台，諷刺道：「你還記不記得，你玩的快打旋風，是不是這台呀？」

張斯綱7日在臉書發文指出，陳柏惟再驚傳涉賭，幸好本人已經出面否認，表示當天只是去遊藝場玩快打旋風，並沒有賭博，雖然被警察臨檢帶走，但最後被列為證人不起訴。

張斯綱強調，不過根據判決書中提到：「證人即客人陳柏惟於警詢時證稱：查獲當天係把玩賓果星球電子遊戲機檯，先開分再押分把玩，連線就得分，比例為1：3，即1000元可換3000分，當日已經輸1000元等語。」

對此，張斯綱對陳柏惟諷刺道：「嗯？是不是時間過太久你已經忘了當天現場狀況，那不曉得你還記不記得，你玩的快打旋風，是不是這台呀？」張更隨文附上一張，外殼下方貼著快打旋風圖案的賭博機台照片。此文獲得近8000個讚，網友紛紛留言：「抗中bar檯你敢嘴！」「玩抗中bar台，還要做筆錄，真是辛苦了」、「人才呀！只當內交部長太可惜了」、「人品真的很有問題，不過我相信台灣立委的人品差的一定不會只有陳柏惟！悲哀啊！」