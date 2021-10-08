忘領五倍券今乾瞪眼 這天還有機會！記得預訂 08:432021/10/08 中時新聞網 王嘉慶 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 百貨龍頭新光三越首波周年慶特地選7日起跑，欲搶攻五倍券商機。（新光三越提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 （經濟部提供） 行政院發的振興五倍券今上午9點開領，許多民眾已迫不及待衝超商、超市、藥妝店領券。忘了預訂又沒綁數位的人，今天只能乾瞪眼嗎？別擔心，還有下一次機會。 五倍券分兩梯次預訂，第一梯次已於10月1日結束，開領時間為今起14天，10月21日晚上10點前都可以前往當初預訂的門市領取。 下一梯次預訂時間，是10月25日上午9點起至31日晚上10點，晚一梯次預訂的民眾，不必擔心權益受損，「頂多是看人家先用的差別」。完成預訂後，領券時間為11月8日至11月21日，只要在明年4月30日前使用，就沒有問題。 達人神製「好食券地圖」 可用店家、支付方式一次掌握 #振興五倍券 #振興券 #五倍券 #國旅券 #相關新聞 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 沒收到五倍券簡訊？ 別急 這裡可查到「預訂序號」 08:272021/10/08 政治 數位五倍券怎麼花最賺 13家電商加碼優惠整理懶人包 00:122021/10/08 財經 北市電動機車補助 最高2.7萬 04:102021/10/08 地方新聞 上看175億元商機 台中購物節 加碼抽豪宅 04:102021/10/08 產業特刊 買起來 台中購物節抽獎破3億 04:102021/10/08 地方新聞 全新NISSAN X-TRAIL動聽特仕車 限量100台舊換新動聽價93.5萬元起 08:112021/10/08 汽車情報-汽車新聞 經部加碼1億 數位綁定就送好食券 04:102021/10/08 財經要聞 主計長說 蚵仔麵線一碗20元… 04:102021/10/08 財經要聞 衝刺數位五倍券 經部聯手行庫 推萬華振興方案 04:102021/10/08 財經要聞 首梯紙本五倍券今9點開領！ 超商、超市、藥妝店拿券步驟一次看 07:232021/10/08 政治 振興燕子回來了 百貨量販電商優惠拚場 04:102021/10/08 生活新聞 小米5G手機 稱霸中東歐市占 04:102021/10/08 產業特刊 勞動部鬆口 基本工資至少應漲3％ 04:102021/10/08 財經焦點 生活熱門新聞 桃園國一女學生打BNT後罹心肌炎 葉克膜治療中 - 生活 大家都錯了！洗頭6大NG行為曝光 網驚：難怪頭髮變少 - 生活 地瓜葉下鍋就變超澀 老饕曝過水「加1物」變超嫩：小吃店都有教 - 生活 年薪百萬！父母要求孝親費「調漲」到15K 妻抗議鬧分居 兩派網友戰翻 - 生活 薪水一樣住哪縣市CP值最高？鄉民齊推這裡：沒缺點 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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