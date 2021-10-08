（經濟部提供）

行政院發的振興五倍券今上午9點開領，許多民眾已迫不及待衝超商、超市、藥妝店領券。忘了預訂又沒綁數位的人，今天只能乾瞪眼嗎？別擔心，還有下一次機會。

五倍券分兩梯次預訂，第一梯次已於10月1日結束，開領時間為今起14天，10月21日晚上10點前都可以前往當初預訂的門市領取。

下一梯次預訂時間，是10月25日上午9點起至31日晚上10點，晚一梯次預訂的民眾，不必擔心權益受損，「頂多是看人家先用的差別」。完成預訂後，領券時間為11月8日至11月21日，只要在明年4月30日前使用，就沒有問題。