洗頭髮也是有眉角的，不小心恐越洗越糟。髮型師Ray分享「洗頭常見的6大NG行為」，其中包括洗髮精直接在頭上起泡、頭髮沒濕就抹洗髮精、沒梳開頭髮就洗頭、只洗一次頭髮、過度搓揉頭髮以及將護髮素太靠近髮根。提醒大家若有上述的行為快改掉，否則除了很傷頭髮與頭皮，還有可能讓頭髮變少，不少網友看完驚呼，難怪最近發現頭頂越來越稀疏，原來洗錯了。

髮型師Ray近日拍攝YouTube影片分享「洗頭髮不能做的6件事」，大家可以審視一下自己的洗髮步驟，看看是否有做這6個不太好的行為，如果有請立刻改掉，因為這些行為對頭髮與頭皮都會造成極大的傷害。

Ray表示，很多人洗頭將洗髮精擠在手上，連搓都沒有搓就往頭上抹，直接在頭上起泡的行為其實很NG。因為洗髮精有很多化學藥劑，習慣在頭上的某個位置起泡，大概經過5至10年，可能會發現那部分的頭髮變少。他建議洗髮精應先在手上初步乳化，在髮尾搓出泡泡後，再慢慢帶到頭皮，這樣的洗髮方式是最棒的。

Ray指出，洗頭不能做的第二件事是「未充分淋濕頭髮，就抹上洗髮精」，這也是很多人常犯的錯。先用清水沖主要是為了洗掉灰塵等水溶性的汙垢，而洗髮精的功能則是要帶掉過多的油脂，而油脂多是在髮根處才會產生，因此當髮尾的水溶性汙垢沒洗掉，以洗髮精搓頭髮，可能讓那些灰塵不斷摩擦、傷害頭髮的毛鱗片。

Ray接著說，第三點則是「沒梳開頭就洗」，頭髮沒梳開就洗很容易會打結，加上有些人連護髮產品都不用，若不小心在頭髮打結的地方用力扯，很可能就會導致頭髮斷裂或分岔。且洗髮精多是鹼性，容易使毛鱗片打開，讓沒有梳理的頭髮更糾結。

Ray也說，第四個則是「洗頭髮要洗2次」，這件事情對許多美髮師來說很正常，但他發現很多消費者都不知道。原則上來說，第一次洗頭髮是主要是為了洗掉頭上的灰塵與髒汙，不需要洗太久，第二次則是將多餘的油脂通通帶走。

Ray坦言，第五件事情他個人覺得很重要，那就是洗頭切勿過度搓揉頭髮，很多長頭髮的女生在家洗頭會不斷搓揉頭髮，但其實只要針對頭皮和髮根處搓洗就可以了，髮尾不用特別搓揉，洗髮精流過去幾乎就會帶掉髒汙及微量的油脂，基本上只要用手指輕輕順過去即可，不用過度搓揉，導致毛鱗片磨擦受損。

Ray透露，最後一件NG行為「護髮太靠近髮根」，因為護髮素是針對頭髮的產品，如果抹到皮膚上面，可能導致容易出油、堵塞毛孔的問題發生，因此在抹護髮只須抹在髮中以下的部分，大家也不用太擔心上面沒抹到會影響髮質，因為通常越靠近髮根的頭髮會越健康，加上水有延展性，抹在髮中的護髮素也會稍微往上延伸。

影片引起網友討論，「護髮素每次都會抹到髮根的人路過，再次吐血」、「蛤，我常沒有把洗髮精乳化就直接上，難怪我的頭頂髮量越來越稀疏」、「長知識！第一點我就中了」、「平頭怎麼辦？不管怎麼樣都會碰到頭皮」。