「雞排妹」鄭家純一改先前力挺脫口秀女星龍龍的態度，昨(7日)晚間閃電發聲明，代替經紀人康姐公開公司與龍龍合約中止書，之後更開直播分享翻臉龍龍內幕，直指她利用眾人信任說謊，引來許多網友上線觀戰，而美女律師李怡貞稍早發文說，看了雞排妹的直播，自己只有一句話要問：「她（龍龍）是不是學妳（雞排妹）的？」

雞排妹先前因指出翁立友性騷擾事件鬧得沸沸揚揚，她甚至親上火線參加翁立友記者會，卻被使出調虎離山之計，至今仍各說各話。今年7月雞排妹捲入和保時捷男曖昧風波，當時粉專「回嘴好健康」評論此事，暗指某女律師蹭熱度，釣出雞排妹親回：「是在說妳嗎？」，並標註律師李怡貞帳號，李怡貞則回：「我在那篇大字文內的留言處『當下』『早就』有詳細說明回覆，就不再贅述引起風波。BTW Only you 的事件我依然站妳這邊沒變。」

李怡貞發文。（圖／翻攝自女人大律師李怡貞臉書）

昨雞排妹開直播「屠龍」，還原跟經紀人康姐與龍龍反目內幕，表示龍龍違反和經紀公司聲譽的合約，也違反跟康姐的承諾，原本說好專訪後就不再提，但卻變成「自走砲」到處開戰場，失控行為連累康姐，又指出龍龍先前在影片裡落淚都是演出來的假哭劇本。

李怡貞回應網友。（圖／翻攝自女人大律師李怡貞臉書）

對此，李怡貞昨晚發文，說：「我剛抄完心經，就被粉絲叫去看雞斬龍首直播…雞語重心長的講一堆，說什麼….她龍就是要贏、自走砲…叫她不要哭勸不動…看了五分鐘…我就問一句『她是不是學妳的？』」，或許是怕引起爭議，李怡貞接著尷尬圓場說：「好啦，又不爽的話，不然就是學我的好了」，有網友回：「新聞都炒幾天了，就是完全沒重點」，李怡貞回：「確實」，另有人說：「妳知道太多了！！」李怡貞表示：「我強烈懷疑有很大的新聞正在被掩蓋…..」，該名網友笑說：「是打算用雞斬龍要蓋掉20塊麵線嗎？」