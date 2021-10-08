7年前群眾攻占行政院事件，前促轉會主委楊翠的兒子魏揚等8人，二審依煽惑他人犯罪等罪各判刑2至4月不等，最高法院今年1月自創設 「公民不服從」的抵抗權，認為他們可因此獲判無罪，撤銷有罪判決 發回台灣高等法院更審引起司法界譁然。高院更一審今天上午10點將宣判。

本案當初一審無罪、二審有罪，屬例外可上訴最高法院的案件，高院更一審今天判決後，不管有罪或無罪，都不能再上訴，全案將因此確定。

2014年3月18日太陽花案，魏揚等人夥同其他占領立院人士，在同 年月23日晚上7點，號召群眾在政院周邊拒馬上鋪起棉被強行爬入行 政院，並在正門前廣場靜坐抗議。還有人闖進政務委員辦公室，與警 察爆發激烈衝突，甚至將警員推拉下台階。

一審將破壞警方拒馬及攻擊員警的許順治、李冠伶等11人依損壞公 物、妨害公務罪判刑3至5月，被訴煽惑犯罪的魏揚等7人認定無主觀 犯意，判決無罪。

二審認為，立法院審案瑕疵可循正常管道救濟，但魏揚等7人以「 衝、占領、爬進去、圍住警察、拿下行政院、癱瘓行政運作」等口號 及臉書，煽惑他人非法侵入及妨害公務，不具必要性也不是憲法保障 的言論自由範疇，改判有罪。

魏揚等7人及李冠伶涉妨害公務部分提起上訴，最高法院刑事第一庭庭長陳世淙、最資深法官黃瑞華，受命法官楊智勝及陪席法官洪兆隆、吳冠霆組合議庭審理，罕見連開3次庭，讓魏揚等人的律師充分 闡述公民不服從的抵抗權。

合議庭審結後認為，抵抗權的觀念是為了保護及回復民主憲政秩序 ，並由憲法賦予其正當性及合法性，抵抗權是最後手段，台灣憲法雖 未明文規定。但依我國民主權的憲政原理，仍應加以承認，人民行使抵抗權，可以阻卻違法獲判無罪。