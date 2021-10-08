基進黨立委陳柏惟遭媒體人踢爆2011年9月，曾駕車從高雄鹽埕區至鳳山區的路上，撞傷機車騎士後肇事逃逸，因此遭法院判刑；陳6日承認「確有此事」，臉書貼文下隨即湧入綠營及親綠人士聲援，其「豪華陣容」引發各界熱議。擁有超過215萬名粉絲的臉書粉專「今日海峽」，刊出聲援陳的公眾人物留言截圖，諷刺道：「肇事逃逸變英雄？只有台灣才會發生這種事情吧！」

針對肇逃一事，陳柏惟表示，詳細狀況判決書寫得很清楚，此事自己在偵查庭時也坦然面對並尋求和解。陳強調，自己當初入黨與參選，都有和黨主席、同事報告，也沒有否認過，但基於與當事人有保持聯絡，對方希望不要公開。然陳的說法仍引發外界質疑。

擁有超過215萬名粉絲、主要分享兩岸與國際新聞的臉書粉絲專頁「今日海峽」，8日刊出聲援陳柏惟截圖，寫道：「肇事逃逸變英雄？只有台灣才會發生這種事情吧！」圖中聲援者包括民進黨立委趙天麟、吳思瑤、鍾佳濱、民進黨台中市議員黃守達、民進黨高雄市議員高閔琳、民進黨籍前彰化縣縣長魏明谷、民進黨前青年部主任吳濬彥、駐美代表處前政治組長「口譯哥」趙怡翔、從時代力量退黨的議員黃捷與曾玟學、名嘴張宇韶與溫朗東、網紅「焦糖哥哥」陳嘉行、藝人柯宇綸，一字排開數十人。

文章發出後引熱烈迴響，網友紛紛留言：「跟這群要肇逃者加油的同一座島生活似乎很危險」、「留言裡居然有人認為肇逃者是正能量」、「這些人沒說錯！肇逃當然要加油，沒油怎麼逃得掉！」「綠腦就是不一樣？什麼禮義廉恥，什麼四維八德，一概不識」、「可憐台灣己淪落這樣的地步，只有彼此的利益。如果受害人是這些鼓勵者的親友，看他們如何自處！」