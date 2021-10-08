大陸廣西省西寧市一名廖姓女子在去年6月間與姜姓男友結婚生子，沒想到婚後一年丈夫卻突然失蹤，聯繫不上，她報警處理之後才揭開驚世謊言，原來江男是詐欺慣犯，四處騙婚詐財，甚至她的婆婆也是姜男請來的專業演員。

綜合陸媒報導，廖女從事醫藥相關工作，收入優渥，於2019年11月間認識居住在同一社區的姜姓男子，兩人墜入情網後，廖女不小心懷孕，遂於隔年6月閃婚。

廖女稱，怎麼也沒想到，丈夫婚後以各種理由，不停伸手向她要錢，總計逾70萬人民幣（約新台幣303萬元），甚至還於今年8月間如人間蒸發般失去蹤影，棄她與年僅8月大的嬰孩不顧，她與好友一同尋人之下，才驚覺美好的婚姻全是騙局。

廖女一查才發現，原來姜男婚前稱從事教育培訓工作是扯謊，實際上是以詐騙當飯吃，四處向家長稱能協助代辦子女入學等差事，共計有24名家長受害，累積遭騙走新台幣近649萬元。

更扯的是，廖女找上婆婆，也就是姜男的母親意圖理論，卻發現對方的真實身分是「專業演員」，且受到姜男騙婚詐財的受害者不只她一人，在之前就已有另名張姓女子受害，同樣也是被借走達百萬人民幣的存款，且生下一名子嗣後旋即消失。對此，廖女希望能盡速與姜男的解決金錢糾紛，並成功離婚。