美國電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）今天告訴投資人，公司總部將從加州矽谷搬到德州。

馬斯克今天在年度股東大會上說：「我很高興宣布，我們將把總部搬到德州的奧斯汀（Austin）。」

「不過先說清楚，我們會持續擴展在加州的活動。」

馬斯克表示，特斯拉的業績持續強勢成長，儘管電腦晶片和其他零組件短缺，公司交車量仍在提升。

根據馬斯克說法，特斯拉希望旗下位於加州佛利蒙特（Fremont）的工廠產能提高約50%。

不過他表示，這座工廠快要達到生產的極限。

他提到，對員工來說，在矽谷（Silicon Valley）生活費較高，也因為房價高不可攀，許多人選擇住遠一點通勤，時常花很長的時間舟車勞頓。

法新社報導，馬斯克曾和加州的監管機關發生衝突，他是個人離開加州，搬到所得稅較低、規範較寬鬆地區的知名科技人之一。