【愛傳媒葉毓蘭專欄】我自去年初上任至今，近二十個月來，最關心的族群一直都是警消移海監的兄弟姊妹們。

從宣佈參選以來，我的主張就一直都是警察該有合理的待遇與應有的重視，畢竟自年改、760之後，警察人事可說是雪上加霜，且各單位從上到下都不肯面對。

不論是去年在內政委員會或今年在司法法制委員會期間，我一再地針對著警察裝備、心理、懲處、派任、長年以來的弊端等問題向內政部、銓敘部、人事總處、警政署等相關單位提出質詢以及改進辦法，並利用在野黨立委最大的武器「預算案」讓他們加以重視。

但令我難過的是，除了官員會以「顏色不對」為由直接敷衍外，近來有部份同仁來粉專嗆聲「為什麼退休金沒有恢復？」、「為什麼佐四類還沒有派補？」「你說的警消權益實現了嗎？」最令我灰心，對本辦團隊這兩年來的付出置若罔聞。

進入立法院後，我不斷提出質詢：要求警消移民空勤人員醫療照護方案要將移民同仁納入；警勤加給、警消節放假、退休金和子女教育補助費比照軍人等實質的待遇改善；更不用說茲事體大牽涉到整個警界人事的釋字760派補問題，我開了多少次公聽會、協調會、質詢，就是希望讓年改後所導致的警察人事停擺問題能夠儘快改善。

可是我也希望同仁要瞭解，我真的「顏色不對」，不論我在台下吶喊到聲廝力竭、不論提了多少次質詢、寫了多少件提案，幾乎都是狗吠火車，人事總處、銓敘部就是硬要將警察當成一般公務員，行政院等相關單位不重視警察福利及應有待遇，甚至連理應沒有爭議的員警因公死亡案，也都要在爭取過程備嘗艱辛。

我是警察，也是警察之女，更是警察的老師。也由衷覺得台灣的警察在我們的社會裡頭，是絕大多數人最信賴的人民保姆，所以我也認為七萬警察都值得更好的待遇、更加被重視，而不是裝備落後、沒錢保養、各種器材自費、升遷無望，甚至在出事時，國家無法成為我們的後盾。

但我必須坦白承認，我是孤掌難鳴，我也希望大家別只將希望放在我身上，同時也要對「顏色正確」的執政黨委員、行政院、內政部以及總統府等單位施壓，他們才會真正地瞭解到警消體系有嚴重的問題，而且都沒有得到應有的重視。

作者為立委、前警大教授

照片來源：作者臉書截圖。

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