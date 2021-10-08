美國海軍太平洋艦隊5日在官方臉書釋出本月2日、3日與日本、英國、荷蘭、加拿大和紐西蘭6國海軍聯合演訓照，軍容壯盛，全球關注。不過，中華戰略學會研究員張競今在臉書貼文，針對美軍太平洋艦隊發布與盟邦海上聯合演訓的新聞稿中，提出幾個令人質疑的問題點。

張競今（8日）在臉書指出，自己看完美軍太平洋艦隊發布與盟邦海上聯合演訓新聞稿後，出幾點看法：首先是澳洲缺席，在AUKUS高調出場後，澳洲海軍居然在此場聯合演訓中缺席，要不要去思索其中原因。

張競表示，演訓海域是菲律賓海，此等陣仗與架勢若是針對南海，為何要擺成隔山打牛？為何不直接到南海海域展示武力？會是擔心被刺探情搜，抑或是受到干擾，甚或是與北京協議演訓相互通報範圍，未曾包括菲律賓海海域，這些問題都值得探究；其中最重要因素，張競認為，假若大陸在南海島礁所設立情蒐站臺，其作業能量能夠讓其他國家海上演訓與日常活動在軍機保密有所顧忌時，就絕不能等閒視之。

對於美國與盟邦如此高調演訓，張競點出，南海周邊各國與東協會員國卻未受邀，他套句北京口徑的說法，就是這些域外強權到家門口來耀武揚威，難道又是打算讓殖民入侵歷史重演？美國在南海周邊不乏盟友，假若要再多加一艘航艦壯聲勢，為何沒有邀泰國？緊貼著菲律賓，結果菲律賓未曾受邀，新加坡與美國難道關係不夠密切，為何未得其門而入？結果遠從千里之外，加拿大與紐西蘭海軍都能獲邀參演，十分不合理。

張競直言，美國政府單位發言人單方面從本身價值觀思考問題，高調宣傳維護開放自由的印太地區，但區域內盟友卻被晾在旁邊搞到缺席，華盛頓恐怕真是要思考，「宣傳不能只是在思考您要如何講，而是要重視您講完後，聽眾會如何想」。