今天是美國職棒季後賽第三天，經過前兩天的外卡驟死戰後，今天來到更緊張刺激的分區系列賽，台灣時間半夜四點由白襪和太空人打頭陣，接著是紅襪和光芒對決。而太空人以6：1狠宰白襪拔得頭籌，雖然前幾年他們受到作弊風波影響，但換了教練和部份人員後，他們努力重頭來過，實力依舊不容小覷。

這場比賽白襪派出藍斯林(Lance Lynn)，他在例行賽狀況不錯，出賽28場累積11勝6敗，2.69自責分率的成績，將首戰交給他沒有問題，而太空人則派出麥卡勒斯(Lance McCullers Jr.)，本季他也繳出13勝5敗3.16自責分率的成績，算是「Z魔神」葛倫基(Zack Greinke)外太空人最信賴的王牌。

結果這場強投對決由麥卡勒斯勝出，他投6.2局被敲4安打無失分，送出4次三振沒有保送，自責分率維持完美的0，順利拿下本場比賽勝投。藍斯林則被太空人打爆，只投3.2局被敲6安狂失5分，有4次三振2次保送，自責分率暴升到12.27。這場比賽他完全被太空人打線壓著打，展現不出例行賽的實力。

比賽第2局太空人就展開攻勢，邁耶斯(Jake Meyers)貢獻一壘安率先拿下首分，接著2到5局太空人得分完全不間斷，打到白襪措手不及，第3局布瑞格曼(Alex Bregman)因野手選擇上壘，送隊友回本壘得到第2分，接著艾瓦瑞茲(Yordan Alvarez)敲出二壘安打再添一分，本季例行賽他有33發全壘打，狀況火燙。

第4局輪到布蘭特利(Michael Brantley)，他的一壘安打一次將邁耶斯和「阿土伯」艾爾圖維(Jose Altuve)送回本壘得分，比數來到5：0絕對領先。第5局艾瓦瑞茲延續火熱手感，逮中83.2 mph滑球一棒揮向中外野，這是一發陽春炮，今天他3打數2安打貢獻2打點、跑回2分，並選到一次保送，是太空人致勝功臣之一。

24 of Yordan Alvarez's 34 HR this season have gone 400+ ft. pic.twitter.com/8euEF2nyMo — MLB Stats (@MLBStats) October 7 2021

到了第8局白襪靠本季有30轟的強打阿布瑞尤(Jose Abreu)安打拿下1分，但為時已晚，他們之後也沒再得分，終場就以1：6輸掉首戰，今天阿布瑞尤4打數2安打貢獻1分打點為全隊最佳，前半段爆炸的藍斯林也吞下敗投。下一戰白襪將派出吉歐利托(Lucas Giolito)對決太空人瓦德茲(Framber Valdez)。