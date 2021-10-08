近期全台灣最紅的政治人物恐怕非基進黨立委陳柏惟莫屬，無論支持或是反對，3Q哥的網路聲量都很高，不僅登上Google Trend熱搜第二名，同時也是《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/07/09~2021/10/06）政治人物口碑排行榜首，蔡英文、朱立倫、陳時中皆被遠甩在後。

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》（2020/10/07~2021/10/06）近一年的統計調查，陳柏惟被爆出「肇事逃逸」事件之後，題瞬間在網路發燒，聲量激竄到第一名高達97744筆，在外界的關注之下，陳柏惟出面坦承確有此事，同時表示自己當年是疲勞駕駛，行為不夠成熟。網路聲量第二名則是日前吵得沸沸揚揚的「台語質詢國防部長邱國正」事件，質詢時和邱國正發生口角爭執，並批邱部長「鴨霸」引發輿論炸鍋，陳柏惟事後在臉書表達歉意。 第三名落在2021年1月18日，當時王浩宇被罷免成功之後，藍軍繼續提出「割萊委」、「刪Q連署+1」，面對罷免聲浪，陳柏惟回應「罷免不正當」。

「肇逃、罷免案、下戰帖1打35」 紛重創陳柏惟網路好感度

進一步從網路好感度觀察分析，近一年陳柏惟網路負面聲量高峰落在1月18日藍軍提出「刪Q連署+1」達8344筆， 當時正值王浩宇被罷免成功，罷免案熱度持續發酵連帶影響到陳柏惟，使得3Q哥個人負面聲量衝上最高峰。負面聲量第二高為近日被資深媒體人黃揚明爆料的「肇逃」事件，共有6711筆，不過值得注意的是除了負面聲量之外，跟過去幾次爭議事件相比，這回支持陳柏惟的正面聲量也不低，共有4166筆，這種情況從陳柏惟臉書粉專也能窺出，有罵聲、有批評聲浪，但綠營人士以及支持者也都紛紛留言給予加油鼓勵。網路負面量第三名是2020年11月28日共有5348筆，開放萊豬引爆爭議，當天國民黨立委杯葛議事，並在國會殿堂灑豬內臟，原本陳柏惟在網路直播時下戰帖要「1打35」，結果遭到藍委圍攻。

罷免投票日倒數！「大麻、萊豬、肇逃」陳柏惟熱門關鍵字

除了網路聲量屢創高峰之外，陳柏惟在近一個月的熱門關鍵字同樣也與爭議事件有極大關聯性，罷免、刪Q 、大麻、合法化、萊豬、肇逃、肇事、逃逸皆上榜。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2020年10月07日至2021年10月06日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『陳柏惟』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)、「網路好感度」(註3)、「網路正負評比」(註4)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

*註3 網路好感度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，系統利用語意分析對每篇主題文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，並計算正面聲量與總聲量之比率。

*註4 網路正負評比：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，系統利用語意分析對每篇相關文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，再計算正面聲量與負面聲量之比值。