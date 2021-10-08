長短料問題干擾電子產業，被動元件廠國巨(2327)及禾伸堂(3026)9月合併營收表現不同調，國巨9月合併營收為98.1億元，月增0.1%，再創107年9月以來單月新高，禾伸堂9月合併營收為13.4億元，月減7.05%。

雖然客戶端受到IC零組件缺貨及9月下旬大陸限電停工影響，國巨9月合併營收持續攀升至98.1億元，較上月增加0.1%，較去年同月增加28%，再創107年9月以來單月新高，第3季合併營收為293.86億元，較上季增加6%，較去年同期增加33.8%；累計前3季合併營收為808.55億元，較去年同期增加77.9%。

展望第4季，國巨表示，全球疫情仍未減緩，IC零組件短缺造成客戶端出貨遞延，且中國限電對供應鏈的影響恐將持續，國巨會盡力保持供貨穩定，以因應終端市場及客戶所需，並審慎樂觀應對業績及營運展望。

禾伸堂9月合併營收約13.4億元，較上月減少7.05%，較去年同月減少14.55%；累計第3季合併營收為42.77億元，季減2.91%；累計前9月合併營收約130.89億元，較去年同期增加19.41%。

禾伸堂表示，9月營收較上月減少，主要是代理產品受到半導體供應不穩定影響，公司將謹慎觀察市場變化，持續為客戶提供高價值的產品與服務。