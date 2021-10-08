美國之音今（8日）報導，美國中央情報局（CIA)局長威廉∙伯恩斯（William Burns）6日（當地時間）在向中情局內部人員發表的一次談話中表示，設立新的「中國任務中心」是「進一步加強我們集體的工作，以應對我們在21世紀面對的最重要地緣政治挑戰，即越來越敵對的中國政府努力的一部分」。

伯恩斯表示，他所設立的中國任務中心跨越中情局所有的任務領域；但他強調，中情局關切的是來自中國政府，而不是人民的威脅。

路透引述一位中情局高層官員的話說，新建的中國任務中心與冷戰時期聚焦蘇聯，以及紐約和華盛頓遭遇911恐襲後聚焦反恐的中情局運作是相一致的。美國中情局從未單獨設立過如此高階的中國任務中心，即使在前總統川普和他的高層官員強力抨擊中國之後也沒有這麼做過。

華盛頓郵報也引述不具名中情局資深官員的話報導說，雖然中情局新設立的中國任務中心與冷戰時期中情局聚焦蘇聯的做法有些相似，其實中國是一個更可怕和複雜的對手，原因是中國的經濟體量更大，而且完全與美國經濟融合；此外，中國自己在全球也有朋友圈。

華盛頓郵報說，就像當初應對蘇聯一樣，中情局將在全球多個國家部署探員、語言學家、技術員和專家收集情報，並抗擊中國的利益。

中情局還將招募和訓練更多說普通話的人員。伯恩斯本人現在每個星期也都要與中國任務中心主任以及中情局其他主管官員開會，以形成一個統一完善的戰略。