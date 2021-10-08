隨著老齡化社會到來，老化衍生的相關產業可謂是「大健康產業」最具前瞻性的潛力產業；有鑑於此，亞太精準抗衰老醫學學會「精準老化醫學課程醫師培訓」10月正式在台灣中山醫學大學開課，這也是國內首屆新概念精準老化醫學醫生資格認證培訓（APPAM）課程，課程跨醫院、學校合作，學員獲得資格認證後，將可獲得將獲得高含金量權威證書。

本次課程由中山醫學大學臨床醫學院研究所、亞太精準抗衰老醫學學會教育長李英雄共同承辦；而整個「精準老化醫學課程醫師培訓」，由國內醫界大老李英雄專家團隊採用當面授課的形式，為學員帶來精準老化醫學最尖端的培訓課程；相關資訊可上「亞太精準抗衰老醫學學會」官網查詢。

李英雄指出，「老化(Aging)」是一非線性動態的生物演化過程，呈現多樣性、異質性及複雜性的特質，為期3個月的課程將圍繞「精準老化醫學病理生理學」、「老化醫學基因體學」、「營養基因體學」、「老化醫學分子醫學」、「演化發育生物學」、「分子系統學」等展開討論。

亞太精準抗衰老醫學學會日前也在中山醫學大學盛大舉辦「精準老化醫學課程醫師培訓」啟動儀式，除李英雄外，該學會副秘書長林克亮、監事吳旻翰，全程熱情參與。

而由於精準老化醫學已是大健康產業最具潛力的領域，該專業醫師培訓認證課程也吸引全台各醫院不同科別菁英醫師約20多人參加了此專業醫師培訓課程。

亞太精準抗衰老醫學理事長吳光雄也表示，感謝各界名醫攜手合作，更感謝與中山醫院合作，融合全國產、經、學共同為精準抗衰老醫學深入交流，為「精準抗衰老」這樣的議題培訓出更多菁英。