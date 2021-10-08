民眾今起至10月21日，可領取振興五倍券外，經濟部加碼的「好食券」也在即日起啟用。地圖達人的江明宗推出「好食券地圖」，供民眾方便查閱可使用「好食券」的店家。

江明宗昨（7）日於個人臉書分享自製的「好食券地圖」表示，因經濟部製作提供商家資訊，但用條列式的方式呈現，使用者資訊使用不易，因此製作「好食券地圖」。

江明宗指出，民眾使用「好食券地圖」時，點選個別縣市後，會載入該縣市的商家資料，透過瀏覽器開啟後，一般會跳出提示，若願意授權使用設備位置，網頁也會自動定位行動裝置提供的地理位置，同時在地圖上會以藍色的圓點標註用戶的所在地，程式也會根據所在位置自動載入相關資料。

江明宗說，地圖中的每個圓點代表一個位置，點選後可進一步看到商家地址及支付方式，下方則提供導航，方便引導民眾前往，不過他也補充說，由於資料量較多，因此一開始使用時，地圖會呈現縣市區塊，需點選個別縣市後，才會再載入縣市商家的資料，「希望能提供給想要檢索好食券適用商家的朋友們」。