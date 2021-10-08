「2021台中國際動畫影展」於10月8日至13日在新時代凱擘影城登場，呼應今年影展主題「維度－空間」，選映橫跨不同時空、遍及全球四大洲的動畫電影，其中有多部在國際屢屢獲獎含金量超高，不乏2021年最新發行、台灣首映之作，而搶先在亞洲各國之前於台中率先亮相的作品更有兩部。影展指導單位台中市政府新聞局表示，台中國際動畫影展舉辦至今，已是國內規模最大的動畫盛會，隨著動畫短片競賽徵件數量創下新高，加上國際重量級動畫長片參與首映意願倍增，已逐步獨佔亞洲動畫影展鰲頭，晉升為全球動畫影人之間首屈一指的優選。

主辦單位台中市影視發展基金會執行長林筱淇表示，今年影展台灣首映精彩作品就有6部，包含開幕片《我的陽光之地》以近期政權轉的阿富汗為背景，描述西方女子嫁入中東傳統大家庭的故事，此部於今年安錫動畫影展奪下評審團大獎；入圍加拿大奇幻電影節及西南偏南電影節的閉幕片《夜脊戰記》；以極簡手繪風格打造出極為完整世界格局的《雲端殺機》；穿插紀實影像及口述歷史的《鐵幕下的童年》；以幽默輕快口吻改編導演自身童年經驗的《黎明之前的黑暗英雄》；改編韓國早期的短篇小說，以大量歌劇代替人物對白的《薩滿女巫》等多部國際影展獲獎作品，將於影展期間接力放映，讓動畫迷們大飽眼福！

穿插紀實影像及口述歷史的《鐵幕下的童年》，也是今年影展將台灣首映的動畫電影。

開幕片《我的陽光之地》以近期政權轉的阿富汗為背景，描述西方女子嫁入中東傳統大家庭的故事。

其中獲選今年閉幕片之一的《妖果小學－水果奶奶的大秘密》更是世界首映之作，擔任全台最長壽兒童節目「水果冰淇淋」節目導演20年的張永昌表示，水果奶奶長年陪伴台灣的孩子成長，但若沒有被圖像化創造出IP魅力，隨著孩童年齡增長，這段共同記憶將難以被凝聚，因此開始構思並打造水果奶奶動畫角色。本片故事描述水果奶奶誤闖不為人知的妖怪世界，並意外成為妖果小學堂的新老師；然而繽紛美麗的妖怪世界並不平靜，小妖們則與水果奶奶攜手對抗，試圖阻止毀滅妖界的末世預言。

2021台中國際動畫影展自10月8日至10月13日在新時代凱擘影城舉辦，節目內容涵蓋歷史、奇幻、人權與親子等主題，共有12部國際口碑長片、144部短片，將在6天影展中放映61場，喜歡動畫創作的影迷朋友不能錯過。新聞局強調，每場放映與活動均會配合中央流行疫情指揮中心規範，緊守防疫措施下進行。更多影展精彩片單及周邊活動詳情，請至台中國際動畫影展和官方FACEBOOK粉絲頁查詢。