大陸外交部網站8日消息，中俄兩國外長發表關於加強《禁止生化武器公約》的聯合聲明。強調中華人民共和國和俄羅斯聯邦重申《禁止生化武器公約》，《公約》是國際和平與安全至關重要的支柱，決心維護《公約》的權威性和有效性。自1975年生效至今，《公約》的目標始終是完全消除生化武器。雙方並敦促美國及其盟友以公開、透明、負責任態度，澄清境內外生物軍事化活動，同時支持重啟《公約》核查議定書談判，以確保遵守《公約》規定。

雙方重申《公約》應得到完全遵守和進一步加強，包括達成包含有效核查機制、具有法律約束力的議定書，並通過定期協商與合作解決與《公約》執行相關的任何問題。

雙方強調《公約》的職能，包括與聯合國安理會有關的職能，不應被其他機制所替代。雙方呼籲《公約》締約國制定相關執行標準、技術指南及程序，以完善調查使用生化武器事件的機制。

雙方關切地注意到，儘管存在壓倒性的共識，過去20年裡《公約》締約國始終未能重啟核查議定書多邊談判。正是由於2001年美國不顧各方共識並單方面退出，導致談判進程中止。在軍民兩用科技快速發展的背景下，美國此舉導致生化武器風險不斷上升。

在此背景下，雙方強調美國及其盟友在境外開展的生物軍事化活動（美國在境外部署超過200個生物實驗室，相關活動缺乏透明度），引起國際社會對其遵約的嚴重關切與質疑。上述活動對中俄的國家安全造成嚴重風險，也損害了相關地區的安全。

雙方進一步注意到，美國及其盟友在其境內開展的生物軍事化活動同樣引發了嚴重的遵約關切。

鑒於美國及其盟友並未提供任何有意義的資訊以減輕國際社會的關切，雙方敦促美國及其盟友以公開、透明、負責任的態度，對其境內外生物軍事化活動作出澄清，同時支持重啟《公約》核查議定書談判，以確保美國及其盟友遵守《公約》規定。

在此方面，雙方注意到強化《公約》建立信任措施機制的重要性，包括在締約國提交的宣布材料中增加境外生物軍事化活動的資訊。這將有助於填補機制空白，並增進締約國間的信任。

雙方呼籲締約國共同努力，在安全和有法律約束力基礎上加強《公約》，歡迎各方提出的倡議，也支持完善《公約》執行的相關中間措施。可通過部署機動性生物醫學團隊，在發生使用生化武器事件時提供援助、開展調查，並應對各種來源的流行病。該倡議將集體安全與和平合作的原則結合起來，是在國際層面完善《公約》執行的新路徑。

雙方強調，締約國需更關注科技的快速發展，提高對軍民兩用研究風險的認識，並促進最新的生物技術得到充分的和平利用。在此方面，雙方支持設立《公約》科學諮詢委員會，以分析相關科技發展並向締約國提出建議。

在明年舉行的《公約》審議大會上，雙方將考慮任何能夠加強《公約》並以非歧視性方式促進其執行的倡議。呼籲締約國採取建設性做法，確保審議大會所作決定有助於加強《公約》。