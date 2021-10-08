物價飆漲之下，一碗蚵仔麵線多少錢，主管統計國家物價指數的行政院主計長朱澤民說一碗「20元」。對此，行政院長蘇貞昌今力挺朱澤民，強調這兩年因為主計長的睿智，才能防疫紓困拚經濟，還讓孩子吹冷氣；幸好這是小事糊塗、大事清楚，改天會邀他去吃蚵仔麵線。

五倍券今起上路，外界憂心將推升物價進一步走揚，昨在立院經委會，立委羅明才詢問主計長朱澤民知不知到現在蚵仔麵線多少錢？朱澤民答「大概20塊左右！」，令現場一陣譁然，紛紛痛批「吃米不知道米價」、「不食人間煙火，哪知民間疾苦」、「現在一碗蚵仔麵線起碼都35元、50元以上」。央大台經中心執行長吳大任則預期，這波物價上揚恐怕從今年第3季延燒到明年。

面對主計總處尚未掌握台灣市場物價水平，蘇貞昌今力挺表示，這兩年多來，看到主計長在調度財政做得睿智而且有效率，所以才能防疫紓困拚經濟，還讓孩子吹冷氣，而且為全國人民減稅、加薪、增福利，「我非常感謝主計長」。

蘇貞昌說，因為主計長不常吃蚵仔麵線，所以才對單一品項的價格不清楚，幸好小是糊塗、大事清楚，改天會邀請他去吃蚵仔麵線看看。