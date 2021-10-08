山寨名牌藏身田間鐵皮屋 警喬裝批發客破獲倉庫

國內新冠肺炎疫情期間，民眾宅在家防疫，滑手機網購機會增多，山寨貨業者搶商機，知名的假名牌貨每件約40元至150元進貨，售價50元至200元，低價薄利多銷吸客，相對品質也非常粗糙，警方還化身批發客，查獲王姓犯嫌租用隱身田間的200坪鐵皮倉庫囤放貨品，侵權市值約2千5百萬元，警方依涉嫌違反《商標法》移送彰化地檢署偵辦。

經警方運用偵辦技巧突破，估算短短一年間已售出數千件仿冒商品，營業額達即達數百萬元。（民眾提供／盧金足台中傳真）

保安警察第二總隊刑警大隊偵二隊隊長楊志雄表示，警方藉由偵辦相關案件，多件溯源後將矛頭指向位在彰化縣北斗鎮的批發倉庫，業者非常小心，除使用多個假名開設分身帳號，並且租借地處偏僻的倉庫，令警方難以追查。

犯嫌從大陸網購買山寨版的adidas、NIKE、LV、CHANEL、GUCCI等商標商品，使用低價銷售薄利多銷。（民眾提供／盧金足台中傳真）

員警透過以批客身分與業者洽談業務欲發展合作關係，並突破心房博取業者信任，得以進入倉庫現場進行參觀，後利用休假日前往取得證物確認倉庫位址，向彰化地方法院聲請搜索票，在場一舉查獲仿冒adidas、NIKE、LV、CHANEL、GUCCI等商標商品2仟餘件的證物，侵權市值經商標權人估算後約2500萬元。

警方指出，查獲的王姓嫌疑人雖年僅二十出頭歲，深知市場商機卻用錯心機，因急於快速累積財富，知道仿冒名牌商品能快速銷售，自行從大陸網購買山寨版的adidas、NIKE、LV、CHANEL、GUCCI等商標商品，使用低價銷售薄利多銷，為規避查緝僅在私人群組販售並嚴格篩選客群，將仿冒商品銷售至網路直播業者及選物販賣機台台主。

經警方運用偵辦技巧突破，估算短短一年間已售出數千件仿冒商品，營業額達即達數百萬元，獲利數十萬，全案於8月以涉嫌違反《商標法》移請彰化地檢署偵辦，警方呼籲，民眾不要以身試法，宣示政府保護智慧財產權，打擊不法之決心，積極查緝不法。

警方歷年來查獲多起仿冒品業者，提醒民眾並發布新聞告知民眾勿購買及勿販售仿冒商品，還是有許多仿冒業者前仆後繼想分食市場大餅，讓仿冒名牌商品在市場層出不窮。

從市場攤販、選物販賣機店到網拍直播，不乏各種仿冒商品陳列販售，警方抓不勝抓，警方查緝山寨品絕不寬貸。