喬山(1736)9月營收月增年減，累計前9月營收年增加12.8%。喬山表示，因全球健身房復甦，目前全球健身房拉貨力道逐步增強，成長動能明顯而穩定。

喬山9月合併營收28.9億元，月增加26%，年減少6%，以美金表達則為持平；累計前9月營收計210億元，年增12.8%，以美金表達成長率為19.9%。

喬山表示，因全球健身房復甦，會員人數已回到疫情前水準，開新店、換新機所引發之拉貨動能，帶動喬山九月商用營收年增長19%。其中美國區商用單月營收年成長高達58%。目前全球健身房拉貨力道逐步增強，成長動能明顯而穩定，尤其在喬山市占率逐漸拉升的狀況下，預計商用營收將在第四季衝高，明年將持續成長。

在家用市場部分，喬山表示，因全球興起以數位內容課程健身的風潮，健身房業者見到此商機，運用自身的健身教練的優勢，也紛紛推出搭配數位課程及家用器材銷售的整合方案。會員可以使用健身房線上課程app，在無法前往健身房的時候，也能在家中運動健身。喬山歐洲大客戶同時也是荷蘭上市公司Basic-Fit，已開始進行這個新的營運模式，預計未來將有更多的大型健身房投入。此新的營運模式可提升健身房與會員間的粘著度，讓健身更便利及有趣，將推升全球健身市場人口進一步增長。喬山在全球擁有大量的健身房客戶以及同時供應商用及家用產品的製造能力，此新通路將可助攻家用器材營收未來持續向上。

喬山表示，儘管海運艙位吃緊及成本上漲等因素可能影響近期營運表現，在缺櫃缺料等不確定因素獲得緩解以及持續強攻市佔率的情況下，喬山仍舊看好第4季的旺季效應及2022年營運表現將可漸入佳境。