藝人雞排妹昨（７日）開直播「屠龍」，除了表示與龍龍關係徹底決裂，更宣布公司即刻起解約，怒斥她利用公司善心達成目的，也讓整起事件大逆轉，對此，龍龍深夜在臉書發表「不自殺聲明」，希望所有人不用為她特別擔心。

雞排妹從一開始力挺龍龍，甚至不惜槓上博恩的薩爾泰娛樂，沒想到龍龍卻不遵守與公司約定，四處引戰引發批評聲浪，讓她決定不再隱忍，開直播還原決裂始末，除了爆料龍龍放任粉絲攻擊康姐「沒有好好保護她」，更揭發討論影片拍攝時，龍龍竟脫口：「我明天就是要這樣哭」，等於爆哭片段早就set好，狂酸：「龍龍的演技好到，我在現場看到都快吐了」，更PO出經紀公司與龍龍合約中止書，怒斥：「利用了公司所有人對妳的信任與善良」。

隨後，龍龍也在臉書發文：「被切割ㄌ，但我沒有要自殺目前還活著，請大家放心，不好意思讓大家擔心捏」，接著更改粉絲專頁上的聯繫資訊，將原本經紀人康姐e-mail刪除，換成了自己的e-mail，接著在instagram曬岀慶生蛋糕的照片，再次強調：「我沒有要自殺，請大家不要擔心，附上我的生日蛋糕，昨天第三個許的願望是希望喜劇圈越來越好」。

至於當事人老K則表示心情相當平靜，眼見許多人砲轟博恩「沒擔當」，他反倒強調博恩是這次事件無辜的受害者，更喊話：「曾博恩跟賀瓏永遠是我喜劇路上最好的兩個兄弟」，證實彼此感情依舊不受影響。

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