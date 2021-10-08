央視新聞報導，美東時間10月7日，聯大三委一般性辯論舉行會議。中國常駐聯合國代表張軍大使發言介紹中國人權發展成就，強調人民的支持是中國走具有自身特色人權發展道路的最大底氣，中國前進步伐絕不會因外部干擾而停止，堅決拒絕美國等少數國家的無理指責，奉勸美方在人權問題上回歸對話與合作的正途。

張軍表示，實現平等，享受人權，是人類的共同理想，也是中國人民孜孜以求的目標。在中國共產黨領導下，中國找到了適合國情的發展道路，實現了民族獨立、國家富強，人民成為真正的主人，民主、人權、自由、平等成為現實，中國人民享受人權的水平不斷邁上新台階，也為推進世界人權事業作出突出貢獻。

張軍強調，人民幸福生活是最好的人權。中國歷史性地解決了絕對貧困問題，提前10年實現2030年可持續發展議程的減貧目標。中國堅持人民至上、生命至上，疫情防控取得重大戰略成果，向100多個國家和國際組織提供了12億劑新冠疫苗和原液，居全球首位。西方民調顯示，中國人民對中國政府的滿意度超過90％。中國人民的支持，是推進中國特色人權發展道路的最大底氣。中國人民的幸福生活和開心笑容，是中國人權狀況的最好答案。

張軍指出，促進和保護人權是一個動態的歷史進程，國際社會必須牢牢把握好正確方向。要堅持人權發展道路的多樣性，而不是將某種模式強加於人。外來強加的人權道路既不民主，更行不通。要堅持對話合作，而不是製造對抗。個別國家嘴上喊著「回歸多邊主義」，實際卻大肆拼湊排他性的「小圈子」；嘴上喊著維護國際秩序，實際卻四處製造麻煩，大搞違反國際法的單邊制裁和脅迫行為，侵犯別國人民權利。要維護公平正義，而不是搞以強凌弱。世界在發展，廣大發展中國家任人宰割的時代一去不復返了。人權不是西方人的特權，各國人民都有權過上好日子。

張軍表示，美國等少數國家執意在聯大三委挑起對抗，點名批評其他發展中國家人權狀況，各種帽子滿天飛，卻對自己和盟友國家的人權劣跡視而不見。美國等少數國家罔顧事實、編造謊言、對中國進行無理指責，借人權干涉中國內政。對此，中國政府和人民堅決反對、嚴正拒絕。他們的指責違背事實、違背正義、違背世界發展潮流。他們關心中國人權是假，破壞中國發展穩定是真。奉勸美國等少數國家，該醒醒了！面對全球性挑戰，對話才是方向，合作才是正途！

張軍強調，中國的發展進步是中國人民奮鬥出來的。中國從不指望別國的恩賜，但也絕不允許任何人剝奪中國人民發展的權利、過好日子的權利。中國的前進步伐絕不會因外部干擾而停止。中國走自己發展道路的決心堅定不移，維護國家根本利益的決心堅定不移，維護廣大發展中國家共同利益和尊嚴的決心堅定不移！

當日，埃及、阿爾及利亞、查德、土庫曼、白俄羅斯、委內瑞拉等國家在發言中積極支持並呼應中方立場，強調各國人民有權根據國情自主選擇人權發展道路，堅決反對將人權問題政治化，反對搞雙重標準，反對干涉內政。

聯合國大會第三委員會是討論人權、社會發展等問題的主要委員會。10月7日，聯大三委一般性辯論正式結束，後續將圍繞各項議題同會員國舉行互動對話。