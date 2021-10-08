Fans started a "f--k Ben Simmons" chant during an AEW show in Philly last night 😳



(via @DrPhil1881)pic.twitter.com/wyXPlNuxJi — Bleacher Report (@BleacherReport) October 7 2021

揮別班西蒙斯已經堅決離隊的陰霾，七六人明星中鋒恩比德8日在主場遭遇暴龍熱身賽首次上場，先發打了20分鐘，拿10分、6籃板、3助攻、1抄截與1火鍋，帶領七六人125比113擊退暴龍，搶下熱身賽首勝(1敗)，接著12日主場遭遇籃網。

有了恩比德先發壓陣，七六人打完上半場，就取得71比55大幅領先，隨後就保持領先優勢到比賽結束。七六人全隊得分最高的是尼恩16分，塞斯柯瑞與艾塞亞喬各有15分，托必亞斯哈里斯與馬克西各有14分；暴龍以阿奴諾比22分最高。

面對班西蒙斯拒絕報到且不再幫七六人打球，七六人最近繼續積極跟其他球隊談判交易，可惜七六人還是不肯降低交易籌碼，最新消息是他們跟溜馬談判破局，也讓班西蒙斯這個「毒瘤」還是無法摘除，七六人的新球季仍然充滿相當大變數。

不過班西蒙斯當前已成費城全民公敵，就連在費城舉行的AEW美式摔角大賽場邊，現場數千名觀眾都用「F」開頭的字眼齊聲怒罵班西蒙斯，而且還不只出現一次，可見費城球迷有多麼痛恨班西蒙斯，就連摔角比賽現場都可以用來當作發洩場所。