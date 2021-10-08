華爾街日報今報導，在中共解放軍步步進逼之際，美軍特種部隊及陸戰隊已秘密駐台訓練國軍至少1年。行政院長蘇貞昌今赴立法院接受總質詢前被問及此事，並未否認這項訊息，並強調這是「得道多助」，感謝相同價值的國家大家一起努力。

華爾街日報引述美方官員說法報導指出，美軍特種作戰及支援部隊約20多名成員駐台訓練中華民國陸軍小型分隊，美軍陸戰隊則與中華民國海軍從事小艇訓練。官員說，美軍已在台運作至少1年，採輪調模式，意味美軍成員不同時間赴台協助訓練。報導寫道，北京多年來強化軍事實力，近期加強對台武嚇，美軍特種部隊駐台反映五角大廈內部關切台灣戰術能力。

對此，蘇貞昌今赴立院接受施政總質詢前，被問到美軍駐台事件曝光，是否擔心會引起大陸反彈？蘇貞昌表示，「得道多助」，我們始終用盡心力保衛國家主權、全國人民、維護區域和平，「我們盡心盡力，我們也感謝相同價值的國家大家一起努力。」

「得道多助」，出自《孟子． 公孫丑下》：「得道者多助，失道者寡助。」意指站在正義一方行事，就能得到更多支持與幫助。