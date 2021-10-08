10月5日，陝西延安高速公路G65黃陵段因暴雨發生塌方，大量車輛、遊客被困隧道10多小時。10月6日凌晨，就在眾人焦慮之時，一名男子站到車頂，揮舞大陸國旗高唱愛國歌曲，緩解被困遊客的緊張焦慮，引來900多萬大陸網友關注。這名男子是來自遵義的婁金剛。

據網友發布的抖音顯示，夜間的隧道內，滯留大量車輛、遊客。由於氣溫較低，現場有人穿著棉衣。一輛紅色的越野車頂上，站著一名男子，該男子揮動手中國旗，高唱《我和我的祖國》，活躍現場氣氛一下子活躍起來。

一男站車頂在被困隧道唱大陸愛國歌曲引大陸千萬網友關注。取自齊魯晚報抖音

該抖音發布後，很快登上熱榜，引來900多萬網友觀看。但目前已經全面下架。

婁金剛說，我們被滯留了10來個小時。由於現場氣溫較低，被困時間較長，部分遊客顯得焦躁不安。婁金剛想到車裡正好有國旗，為了釋放堵車帶來的不快與不安，他想到與大家齊唱愛國歌曲。很快帶動了大家，人們也跟著唱了起來。直到6日凌晨3時左右，滯留車輛開始緩慢通行。