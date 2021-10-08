網紅「胖虎」陳睿纁以拍攝搞笑影片走紅，2017年他成功從149公斤降到95公斤，卻因此和館長陳之漢槓上，風波過去後，胖虎也透露，其實當時為了減肥用了各種方式，做縮胃手術醫生還不小心將工具留在他體內，至今都還沒有拿出來。

胖虎在節目《醫師好辣》透露，自己從小胖到大，甚至還影響到交友關係，青春期他開始嘗試各種減肥方法，雖然都能夠短時間瘦下來卻也迅速復胖，2017年他鼓起勇氣做縮胃手術，當時手術結束，護理師在盤點器具時發現少一樣，才發現醫生竟然把工作忘在他的身體裡。

胖虎做縮胃手術，開刀工具卻掉進他體內。（圖／翻攝自醫師好辣YouTube）

為了找到器具在哪，胖虎還照了X光，確定拇指大小的工具確實掉在身體裡，他又被推入手術室再開一刀，沒想到醫生怎麼都找不到，工作至今都還在體內，當時他也問醫生這樣會不會對身體有影響，醫生竟然回答他：「我第一次發生這個事情，我也不知道。」

胖虎也坦言，將部分的胃切除後，他確實快速瘦了10幾公斤，但恢復期無法吃任何固體食物，身體又不舒服，因此等到恢復正常飲食，他的體重又再度往上飆，對此，外科醫師陳榮堅也表示，如果要做縮胃手術，要先做好術前評估，熱愛高熱量食物的其實不適合，「縮胃手術就是讓你比較吃不下東西，但是並沒有減低任何吸收。」