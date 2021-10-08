今（8日）上午9時40分進入24節氣中的「寒露」，俗話說「一場秋雨一場寒，十場秋雨好穿棉」，白露過後天氣轉涼，到了寒露氣溫將持續探低，除了要穿著舒適的鞋襪保護腳部，防止寒氣入侵，5類食物更要少吃。

古云「寒從足生」，俗諺也有「白露身不露，寒露腳不露」的說法，因為腳離心臟最遠，血液供應較少，保溫性能差，容易受到寒氣影響，因此寒露養生特別推薦：熱水泡腳、散步暖身、滋陰潤燥。

進補方面，不能濫補，一般食補可選擇新鮮的蘿蔔、蓮藕入湯，做成蘿蔔排骨湯或是蓮藕排骨湯食用。值得注意的是，切勿過度進食大魚大肉，應均衡飲食，避免辛辣刺激。

另外，天氣乾燥也容易出現口渴、喉嚨乾、皮膚乾澀等「秋燥病」，除了多喝水之外，也可多攝取蔬果，提高抗燥力。

為了防止寒氣入侵，飲食上也儘量開始避免食用寒性食材，如生冷的瓜果、涼性蔬菜、貝類海鮮等，5類食物更要少吃，包括冷飲、涼茶、含氣飲料，以及辛辣、鹽量高的食物，因為寒露天氣變化大，人體容易出現口乾舌燥、牙齦腫痛等上火症狀，千萬不可不慎。