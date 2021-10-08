大陸央視新聞報導，中國物流與採購聯合會8日發布9月分中國物流業景氣指數為54％，較上月回升4.5個百分點；中國倉儲指數為51％，較上月回升0.2個百分點。聯合會會長助理、中國物流資訊中心主任何輝認為，隨著「金九銀十」生產建設旺季的到來和中秋、大陸國慶來臨，9月分物流需求趨旺、業務活躍，物流業景氣指數回升至年內最高水準，扭轉了連續4個月回落的走勢，各分項指數均有明顯回升。

從區域看，東中西部均位於景氣區間。從行業看，鐵路運輸業、道路運輸業、倉儲業和郵政業均回升至較高景氣區間。從企業規模看，大、中、小、微企業均較上月有所回升，其中大型物流企業和微型物流企業回升幅度較大。

新訂單指數回升，市場需求保持增長。9月分，新訂單指數為53.3％，比上月回升4.4個百分點，顯示出物流市場訂單增加，業務需求旺盛。

固定資產投資完成額指數回升，物流基礎設施趨於改善。9月分，固定資產投資完成額指數為51.3％，回升0.9個百分點，反映出物流運行的基礎設施條件呈現改善態勢。

從業人員指數回升，物流就業形勢平穩。9月分，從業人員指數為50.8％，回升1.2個百分點，物流從業人員就業形勢穩定。

主營業務成本指數回升，企業成本壓力猶存。9月分，主營業務成本指數為55.7％，較上月回升2.9個百分點。顯示在業務量增長的背景下，物流企業成本壓力有所增加。

從後期走勢看，新訂單指數和業務活動預期指數分別為53.3％和60.6％，預示隨著物流運行的需求基礎進一步鞏固，物流業務活動仍將延續平穩走勢。