陸軍位於宜蘭的金六結新訓中心7日上午發生役男逃兵事件，據了解，才入伍10天的林姓役男在入伍前設有詐欺案，7日上午原訂由營區幹部開車載其前往新北地檢署開庭，豈料林男卻以尿遁為由，趁機逃兵。據悉，軍方已全面追緝中，截至今日上午仍未見人影。
據悉，林姓役男為陸軍新訓旅153旅兵器連二兵，才於9月28日入伍，入伍前涉有詐欺，原訂於本月7日上午由營區幹部搭載前往新北地檢署開庭，不料，車才剛駛出大門沒200公尺遠，林男就稱自己尿急，但下車後卻遲遲未返回，經幹部前往廁所查找才驚覺其已逃逸。
陸軍第六軍團指揮部表示，所轄步兵153旅常備兵役軍事訓練林姓訓員，因役前涉案，於7日上午由幹部陪同至新北地檢署應訊途中，趁隙脫離掌握未歸。單位於事發後即通知地檢署及家屬，並編組人員協尋。
第六軍團強調，針對訓員脫離部隊掌握，已依規定通報憲兵隊協尋；另持恆落實軍法紀教育，強化官兵守法重紀觀念，確維軍譽。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。