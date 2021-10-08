陸軍位於宜蘭的金六結新訓中心7日上午發生役男逃兵事件，據了解，才入伍10天的林姓役男在入伍前設有詐欺案，7日上午原訂由營區幹部開車載其前往新北地檢署開庭，豈料林男卻以尿遁為由，趁機逃兵。據悉，軍方已全面追緝中，截至今日上午仍未見人影。

據悉，林姓役男為陸軍新訓旅153旅兵器連二兵，才於9月28日入伍，入伍前涉有詐欺，原訂於本月7日上午由營區幹部搭載前往新北地檢署開庭，不料，車才剛駛出大門沒200公尺遠，林男就稱自己尿急，但下車後卻遲遲未返回，經幹部前往廁所查找才驚覺其已逃逸。

陸軍第六軍團指揮部表示，所轄步兵153旅常備兵役軍事訓練林姓訓員，因役前涉案，於7日上午由幹部陪同至新北地檢署應訊途中，趁隙脫離掌握未歸。單位於事發後即通知地檢署及家屬，並編組人員協尋。

第六軍團強調，針對訓員脫離部隊掌握，已依規定通報憲兵隊協尋；另持恆落實軍法紀教育，強化官兵守法重紀觀念，確維軍譽。