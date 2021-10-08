多數人需要用錢時，會選擇去提款機提款。一名網友表示，現在超商都有提款機，但不論是跨行轉帳或是跨行領錢，都會被扣手續費，令他好奇問「大家會在意這筆手續費嗎？」沒想到多數網友都相當在意，認為「小錢加起來就是一大筆數」，另外留言中也有人分享省手續費3妙招。

原PO昨（7）日於PTT八卦板指出，身邊朋友要用錢時，就會到超商提款機提取，但跨行提款的手續費為每筆5元；跨行轉帳手續費為每筆15元，「不少人也是很在意這筆錢，堅持要省，大家會在意手續費嗎？」

貼文曝光後，引發網友熱烈討論，「會耶！這個月就被收了20元手續費」、「會啊！因為賺很少」、「以前不會，直到某一天心血來潮把所有的存摺都刷過一遍後，才發現原來被收了很多手續費」、「當然會，利息已經少到不行，不想手續費被銀行賺走」、「會啊！加起來就很多錢了」。

留言中也有內行人傳授3招省錢法，包括申辦網路銀行、使用行動支付及一次提領多一點現金。由於現在網路銀行都會提供一個月幾次的免手續費跨行提領現金；再加上外出使用行動支付，也可以省去提領的次數，另外若真想使用現金消費，建議可一次提領多一點，就可省去再次被扣手續費的問題。