串聯北市中正區與新北市永和區的中正橋改建工程，由台北市新工處負責執行，總工程經費約22.1億，新北市分攤約9.97億元，新北市工務局提醒，中正橋明起將實施交維改道，請用路人改走舊橋旁剛完工的交通便橋，減速慢行以策安全，中正橋改建工程預計2023年5月完工。

工務局表示，中正橋改建工程自2019年5月起展開，陸續完成重慶南路高架橋拆除及首座橋墩含其上鋼梁吊裝等階段性目標，目前正進行新橋橋墩基礎工程及舊橋拆除作業，接續要辦理跨河鋼拱橋安裝作業，整體工程進度已達47％。

新工處說，改建中的中正橋新舊橋梁位址在新北端重疊，為完成新橋橋墩基礎，必須先拆除部分舊橋，實施切換改道。目前新北市端已完成臨時交維便橋，包含上游側雙向6車道的主線便橋、銜接新北環快匝道以及堤外便道的匝道便橋。

新工處表示，臨時交通便橋長約80公尺，維持雙向各3車道通行，用路人往返雙北僅需順著交通便橋通行，不用另外改道。為不使車輛通行中斷，施工團隊以不影響駕駛習慣及貼近原有動線為原則，預計9日起陸續實施交維改道。

工務局長詹榮鋒強調，中正橋改建工程如火如荼進行中，9日起至新主橋通車前，請民眾順著交通便橋通行，行經施工路段仍需減速慢行，中正橋力拚2023年5月完工。