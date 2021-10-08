台灣已連續8天無本土個案，ICU醫師陳志金表示，中秋節至今已超過14天，當初大量人口流動，如今也沒有爆出新疫情，顯示出台灣社區是安全的。針對疫情警戒何時可以調降？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，降級不會只看單項指標，疫情的控制、疫苗施打率以及防疫規則的遵從度都會納入考量。

陳志金昨天在臉書上發文表示，今天依然是「雙加零」，台灣已經連續8天沒有本土個案，經過中秋節大量人口流動的測試，也已經超過14天，截至目前都沒有出現新一波疫情，顯示出台灣的社區目前是安全的，大家真的都很棒。

貼文引起網友討論，由於明起就是連3天的國慶連假，不少人也留言提醒不要鬆懈，大家一起守住台灣。「雙十連假再加油」、「希望台灣能持續控制住疫情，大家要持續自律」、「接下來是國慶連假的考驗，繼續努力防疫」、「危險都是在大家鬆懈後才會出現的，疫苗打完口罩還是戴好戴滿」、「台灣真的超級無敵棒」。

而連續多日無本土案，疫情警戒往下調降，也是許多民眾關心的議題，對此，指揮官陳時中昨表示，降級不會只看單一項的指標，還須考量「疫情的控制」、「疫苗施打率」以及「民眾對防疫規則（戴口罩、社交距離）的遵從度」。

日前確診的華航女機師感染源不明，但目前被列為境外移入個案，相關接觸者採檢都是陰性，個案初步定序是感染Delta病毒，完整的基因定序結果預計今天出爐，究竟是感染美國流行的病毒株，還是新加坡，亦或是台灣的，今下午揭曉。