英國網球好手莫瑞(Andy Murray)也有參加本屆印地安泉網賽，他將在明天展開首輪賽事，對手是法國的馬納瑞諾(Adrian Mannarino)，而雖然莫瑞因傷在賽場上成績不如以往，但他在場外的生活非常得意，因為2015年他就娶了女友西爾斯(Kim Sears)，對方條件非常好，擁有金髮藍眼，身材高挑，更是時尚圈寵兒。

不過最近莫瑞幹了一件事讓妻子西爾斯超級火大，就是他把兩人的婚戒給弄丟了，而且弄丟的方式非常愚蠢，讓莫瑞都懊惱到罵自己是個白癡，原因是他長期把婚戒綁在比賽穿的球鞋上面，最近他把鞋子搞丟，第一時間沒注意到更貴重的東西也遠離他身邊了。

他懊惱到發IG求救，上面寫說，請大家協尋他的婚戒，更懊悔表示「我是白癡！」搭配上自責的表情和手勢，看出來他有多難過。同時他在影片中講述丟掉戒指的來龍去脈，他說回下榻處後，將濕掉鞋子拿到戶外吹乾，但鞋子悶在車上有味道，也無陽台可放，就把鞋子放在車底回房休息，沒想到隔天起來「連鞋帶戒」整個消失。

更蠢的是莫瑞第一時間只注意到鞋子丟了，立即買一雙新的，治療師問他婚戒在哪時才恍然大悟，發現婚戒跟舊鞋一起不翼而飛，他表示妻子知道事情經過相當火大，他說：「我真的是白癡！現在看來把婚戒綁在鞋帶上真的爛透，但我需要大家幫忙。」言語中滿是懊悔與無奈，應該說他完全把戒指綁在鞋子上這件事忘得一乾二淨。不過奇蹟發生，稍早他在IG發文表示球鞋和婚戒找到了！

莫瑞今年有參加東京奧運，他的目標是劍指奧運三連金，不過在前幾輪賽事中因傷無奈退出男子單打項目，但仍繼續參加雙打，當時他說：「必須退出，我非常失望，但醫療人員建議我不能同時參加兩項比賽，所以我做出艱難的決定，退出單打，與隊友專注在雙打」。奧運結束他也繼續參加美網，可是在首輪敗給西西帕斯(Stefanos Tsitsipas)。