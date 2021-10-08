1.華宏(8240)：前3季營收年增8.29％，Q4營運估維持高檔，晨盤跳漲4%，進逼月線。
2.新昕纖(4406)：9月營收為0.49億元，年增41.44%，已連拉3根漲停，站上3個月高點。
3.康普(4739)：電動車趨堅，供應鏈錢景旺，獲三大法人連4買，今放量彈漲5%，衝破120元。
4.京晨科(6419)：買盤一路點火，無懼遭列警示股，晨盤亮燈漲停，衝上6年半高價，呈現連7紅走勢。
5.大立光(3008)：Q3毛利率跌破六成，股價跌不停，考慮執行庫藏股，惟買盤不賞臉，晨盤殺低近4%，陷入2000元保衛戰。
6.應廣(6716)：MCU旺翻，前9月營收勝去年全年，早盤上漲近3.5%。
7.神盾(6462)：不甩9月營收年減3成，擬砸逾12億元啟動3項投資，布局新應用市場，股價上攻漲逾3.5%。
8.豐興(2015)：前3季每股稅前賺6.04元，創9年同期新高，晨盤上揚近3%。
9.展碁國際(6776)：開放融資券交易，早盤走揚漲逾3%。
10.東明-KY(5538)：上月營收年增5成，浙江子公司限電、營運無大礙，股價續漲逾2.5%。
11.建新國際(8367)：9月營收年增逾5成，外資再轉買超，晨盤續強漲逾8%，重返月線。
12.智原(3035)：業績利多滾滾，外資、自營商相挺，早盤續飆上130元漲停、創波段高價。
13.晶心科(6533)：矽智財族群股價激情演出，股價再闖425元漲停，拚穩月線。
14.艾訊(3088)：進攻智慧交通商機，替業績添柴，早盤勁揚5.7%，一舉躍上季線、長均。
15.雷虎(8033)：無人機專案入帳，9月營收寫14年來單月新高，激勵早盤漲逾3%。
16.華新(1605)：10月接單樂觀，Q4業績有望續強，早盤漲逾1%、收復周線。
17.91APP*-KY(6741)：振興五倍券啟用，電商股樂翻，早盤直奔漲停。
18.昇貿(3305)：Q3營收創新高、本季續看樂觀，多方展開仰角攻擊，早盤走高逾2%力拚突破前高。
19.飛宏(2457)：衝刺電動車市場，外資本周天天買超，股價脫離底部，早盤再漲2%。
20.廣宇(2328)：車用布局有成訂單激增，技術面轉偏多+外資連2日合計買超近5500張，多方踩油門，創下2個月高點。
21.鮮活果汁-KY(1256)：秋老虎天氣炎熱，冷飲市場續燒，股價超跌反彈2%，突破380元前進月線。
22.中釉(1809)：高毛利產品出貨量穩揚，加上資產處分利益，多方攻回所有短均線，大拉約半根漲停板。
23.潤泰全(2915)：5倍券開跑，旗下大潤發迎商機，資金回流穩盤走高2%以上，90元成為支撐。
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