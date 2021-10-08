Double-clutch layup 🔥

Behind-the-back dime 🎯



Ja is doing it all on NBA LP! pic.twitter.com/KacisLJ1VC — NBA (@NBA) October 8 2021

儘管來到黃蜂主場打熱身賽，灰熊後衛莫蘭特仍把那裡當作自家主場在打！莫蘭特8日先發打了24分鐘，就交出16分、8助攻、5籃板、1抄截與2火鍋的全能數據，表現完全壓過黃蜂「球弟」拉梅洛鮑爾，灰熊最後也以128比98痛宰黃蜂，搶下熱身賽2連勝。

莫蘭特在比賽一開始，就用精采的籃下反手進球，給拉梅洛鮑爾上了一課，灰熊也靠莫蘭特、貝恩、亞當斯、傑倫傑克生等主力貢獻，逐漸擴大領先差距，打完上半場，灰熊已經取得73比43大幅領先地主黃蜂，也讓現場黃蜂球迷臉色很難看。

只是莫蘭特也在第3節出糗，卻是慘遭隊友陷害，因為他分球給隊友，準備空手切入空中第一時間灌籃，沒想到隊友誤解他的用意，沒有把球高拋到空中，而是快速把球傳到他的臉上，讓這一球直接打臉出界，也讓他跟隊友頓時感覺很糗。

灰熊今天先發五人得分全都上雙，得分最高的是貝恩19分，傑倫傑克生也拿16分、7籃板，亞當斯只打24分鐘就摘15分、16籃板的高績效數據，梅爾頓與泰厄斯瓊斯各有11分；黃蜂以洛席爾21分最高，布克奈特17分，拉梅洛鮑爾13分、7助攻。