7年前群眾攻占行政院事件，前促轉會主委楊翠的兒子魏揚等8人，有罪判決遭撤銷發回後，台灣高等法院更一審認為，魏揚等7人被起訴煽惑犯罪部分，屬於行政院撤告，公訴不受理。李冠伶及許順治確定毀損公務員掌管物品罪各判刑4月。

2014年3月18日太陽花案，魏揚等人夥同其他占領立法院人士，在同年3月23日晚上，號召群眾在政院周邊拒馬上鋪起棉被強行爬入行政院，並在正門前廣場靜坐抗議，還有人闖進政務委員辦公室，與警察爆發激烈衝突。

一審將破壞警方拒馬及攻擊員警的許順治、李冠伶等11人依損壞公物、妨害公務罪判刑3至5月，可易科罰金；被訴煽惑犯罪的魏揚等7人則獲判無罪，但高院二審認定魏揚等7人煽惑他人非法侵入及妨害公務，不具必要性，也不是憲法保障的言論自由範疇，改判7人和另1民眾共8人有罪。

案經上訴三審，最高法院審結後，創設「公民不服從」的抵抗權，認為他們可因此獲判無罪，撤銷有罪判決發回，台灣高等法院更審。

台灣高等法院更一審今宣判，魏揚等7人被起訴煽惑犯罪部分，屬於行政院撤告，公訴不受理。李冠伶及許順治妨害公務罪判決有罪確定。