創作歌手吳汶芳於今年初步上獨立發行之路，至今已發行3首新單曲，原本預計按部就班於年底發行個人第三張專輯，卻受疫情影響，演出機會全被取消，近四個月收入為零。在資金出現嚴重缺口的情況下，吳汶芳也曾考慮將發片計畫延後，但不捨團隊已投入的心血，決定以募資的方式來完成這張專輯。

為了此次募資，吳汶芳特別與多次入圍金曲獎的設計師吳建龍聯手打造專屬花紋，此款以葉脈紋路為創作靈感的設計，試著傳達每個生命存在都有屬於自己的《生存法則》，邀來許哲珮、王希文、林易棋（Vast & Hazy），並邀來知名製作人韓立康擔任製作統籌，談到與多位音樂人的合作過程，吳汶芳表示：「還以為自己準備很充足，結果整個被打掉重練，感覺潛能又再度被激發了！」

長年支持環保議題的吳汶芳，在新專輯《生存法則》募資計畫中，與廠牌「Fng世代設計」合作，以「100％回收保特瓶製成材質」精心打造出四款募資商品，並藉由該品牌的「友善回收模式」，高價向回收者、街友收購回收物，以最實質的方式支持弱勢族群。

實體專輯則捨棄一般常見的塑膠外殼，由汶芳親自向藝人好友發出邀請，包含鼓鼓呂思緯、Kid、李霈瑜(大霈)、金魚腦、找蔬食、簡嫚書、Lulu黃路梓茵、瑞瑪席丹、大象體操凱婷、宋柏緯等，熱情提供舊衣服，用拼布的方式將每件衣服的美麗保留下來，做成募資限定專輯CD套。