去年底最高法院開庭審理太陽花學運衍生「324攻占行政院」案，蒞庭公訴檢察官朱朝亮怒斥，魏揚等人辯稱是在行使抵抗權，主張無罪，如果因反服貿攻占行政院可以無罪，反萊豬、反核食是不是也可以衝進總統府吃餅乾，同樣不能處罰？

最高法院辯論庭時，魏等人的律師尤伯祥辯稱，煽惑罪不符合比例原則屬違憲，魏揚等人因「公民不服從」不構成犯罪。另名律師指責，當年因國民黨一黨獨大專政，才會導致民怨，走上街頭行使抵抗權。

蒞庭論告的最高檢察署檢察官朱朝亮立即駁斥，引用司法院長許宗力的文章，認為行使抵抗權必須謹慎，「目的不能使手段神聖」；占領政院的被告「求仁得仁」，檢方可以認同從輕處罰，但不宜判無罪，否則是特權。

朱朝亮還援引德國及日本等國家的規範，認為公民不服從必須以非暴力方式行使，況且制訂服貿條例的是立法院，為何魏揚等人要用暴力手段入侵行政院？

朱這時臉色沈重地反問坐在對面的律師團及魏揚等被告，如果占領政府機關可以無罪，那民眾主張反萊豬、反核食，是不是也可以衝入行政院或總統府吃餅乾、喝飲料，司法機關也不能訴追、處罰。