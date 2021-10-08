前民進黨發言人吳濬彥與5名友人，3年前因不滿太陽花學運期間警方的執勤，用紅漆潑灑警政署大門及行政院門前的鐵拒馬，一審將6人依毀損罪各判拘役30天，但台灣高等法院二審認定，油漆可以用去漬油清除，物品本體及外形沒有損壞，逆轉改判6人無罪確定。

檢方指控，2018年3月23日晚間，吳濬彥等人因不滿相關機關未追究警方在太陽花學運，驅離攻占行政院人士的責任，他們買紅漆，在隔天凌晨進行潑漆行動。

莊程洋將警政署大門前的警徽上，以紅漆書寫「交出323暴警」等文字，並在大門上潑灑紅漆，之後，轉往行政院2號門前，與陳廷豪分別朝擺放在門前的市警局鐵拒馬潑灑紅漆。

吳濬彥、張耿維則在警政署靠近林森北路側圍牆，用紅漆在圍牆上書寫「323」、「四周年」等文字，6人分別行動後，由高若有到各地點拍照紀錄紅漆潑灑情形；檢方依毀損及公然侮辱公署罪起訴。

一審台北地院將6人，依毀損他人物品罪，各判拘役30天，可易科罰金，6人不服提上訴，高院由審判長潘翠雪、陪席法官陳信旗，受命法官俞秀美組合議庭審理。

合議庭認為，吳男等人分別在警政署大門、圍牆及政院門前的鐵拒馬，潑灑紅漆或書寫文字，這些物品雖因此影響美觀及整潔性，但油漆可用去漬油等有機溶劑清洗去除，也未使其本體、外形受損，亦未使該等物品用以屏蔽、管制效用喪失，「致令不堪用」，不符毀損罪構成要件。

合議庭表示，他們在警政署大門、圍牆上以紅漆書寫「323」及「 四周年」等文字，不是謾罵或嘲弄詞語，潑灑紅漆也沒有貶損、汙衊評價之意，也不構成公然侮辱公署罪，改判無罪確定。