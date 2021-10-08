領取紙本五倍券。（圖／行政院提供）

振興五倍券今(8日)起可領用，接下來適逢3天國慶連假，預計將有許多民眾外出消費。但有一名網友昨(7日)在《批踢踢》發文提到，好奇試試看輸入過世家人的身份證號，看可不可預約郵局五倍券，結果還預約成功，直呼「嚇死」。

該名網友貼出檢方開立的相驗證明書，父親於2017年6月11日被判定自然死亡，因此他認為，假設家人是最近才過世的，那可能資料沒更新還可以接受，但是...家人已經過世4年。因此他PO文詢問「有沒有死四年的人預約五倍券還能預約成功的掛？」

此文一出立刻引發網友熱烈討論，「預約成功又不能領」、「問題是你領券時要有健保卡啊」、「你這種實驗都做，很猛」、「領的時候要出示健保卡，你知道嗎？」而原PO也留言表示，「當然知道領券要出示健保卡，但是預約歸預約，領券歸領券，按理不符資格者，應該連預約都不行預約才對」。

後來原PO也貼出中華郵政智能客服對於此事回應，提到「那請問用戶是還有郵局的帳戶且是還狀態正常的嗎？」「所以萬一是有人往生但是還沒有去辦理，郵局是無法即時知道的狀況，不好意思，但是因為預約後要能領取，還要連動政府資料」。