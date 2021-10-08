人幣中間價升250個基點 人行100億逆回購 10:202021/10/08 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價8日報6.4604，較「十一」連假前中間價上漲250個基點，漲幅為0.38％。 香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，8日展開人民幣（下同）100億元逆回購操作，期限7天，中標利率持平於2.2％。 據統計，8日有3400億元逆回購到期，資金淨回籠3300億元。 全球糧價年漲3成 攀10年新高 加劇市場對通膨升溫擔憂 數位五倍券怎麼花最賺 13家電商加碼優惠整理懶人包 #中間價 #基點 #逆回購 #人幣 #人民幣兌美元中間價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全新NISSAN X-TRAIL動聽特仕車 限量100台舊換新動聽價93.5萬元起 08:112021/10/08 汽車情報-汽車新聞 永和大陳3單元都更 最優申請人出爐 04:102021/10/08 地方新聞 兩大關鍵 國泰投信戰疫 資產規模近兆 04:102021/10/08 財經要聞 恒大風暴罩頂... 華人置業、中譽蒙受巨虧 04:102021/10/08 全球財經 新婚、首購族最愛 2 ＋ 1 房！5 種常見「新三房」格局機能成功活化空間坪效 09:002021/10/08 居家生活 三星崩得比台積電慘 謝金河爆內情：韓國詭異三殺 00:062021/10/08 財經 通用電動車拚超越特斯拉 04:102021/10/08 全球財經 24項新藥生力軍Q4喊攻 可望通過FDA審核 04:102021/10/08 投資理財 煤炭短缺惡化 全球經濟打顫 04:102021/10/08 全球財經 碩士男外派年薪150萬 查台房價秒崩潰 網精闢分析：別回鬼島 08:032021/10/08 生活 嘉縣鐵高車輛基地徵收 每坪差4000 04:102021/10/08 地方新聞 財經熱門新聞 船票換鈔票時間到？謝金河2理由續抱航運股 - 財經 一卡通、LINE Pay Money振興券聰明買 商圈、店家、電商再加碼 - 財經 - 工商 中鋼：Q4鋼板產線滿載 - 財經要聞 - 工商時報 1分鐘讀財經》恒大、限電不夠看 台股利空大魔王來了：嚇爆散戶 - 財經 大陸限電炸彈快要爆了 牛奶、iPhone供應鏈全都是震央 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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