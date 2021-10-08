人民幣兌美元中間價8日報6.4604，較「十一」連假前中間價上漲250個基點，漲幅為0.38％。

香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，8日展開人民幣（下同）100億元逆回購操作，期限7天，中標利率持平於2.2％。

據統計，8日有3400億元逆回購到期，資金淨回籠3300億元。

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