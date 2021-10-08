緊接在雙十國慶煙火之後，台北大稻埕情人節煙火秀即將於10月16日舉行，熱鬧的巨星演場會以及長達480秒的絢麗煙火秀，讓許多民眾引頸期盼。位於台北市中山區的晶華酒店樓高21層，面對大稻埕方向的視野無比開闊，擁有觀賞煙火的絕佳地利優勢，當晚也順勢推出「大稻埕煙火假期」住房專案，每房每晚8999元起，入住大班行政樓層以及精緻套房的的客房、可受邀參與頂樓泳池畔的煙火派對，在歡樂的DJ樂音聲中，尊榮愜意地的飽覽百萬煙火美景。選擇名人套房的房客則可以在房內透過超大面的落地窗景，享受美酒與小點，直擊一年一度的璀璨煙花。

防疫考量，今年的大稻埕煙火秀僅開放3000人入場，無法親臨現場與會的民眾已開始打聽其他適合觀賞煙火的地點，晶華酒店坐東朝西、與大稻埕煙火施放的地點遙遙相對，在沒有任何建築物阻擋的開闊視野之下，是欣賞煙火非常恰當的地點。入住「大稻埕煙火假期」住房專案的房客將會受邀於晚間時段前往酒店頂樓的游泳池畔，在秋日微風與城市星空所營造的浪漫氛圍下，欣賞璀璨的煙花。同樣位於頂樓露天游泳池畔的「星空電影院」則會在當晚10點加開「深夜特映場」，由好萊塢大片為浪漫的煙火夜畫上完美的句點。

位於台北晶華酒店一樓的柏麗廳當晚也將推出「煙火晚晚餐」活動，原有即琳瑯滿目的中西式佳餚外，另增加了「晶華美食到你家」美食外帶外送平台上最為暢銷的人氣佳餚，包括由台東成功漁港的各式新鮮魚獲所組成的日式海鮮盛合、香甜多汁的爐烤肋眼牛排與外皮焦香酥脆、肉質鮮嫩多汁的戰斧牛排等，邀請欣賞完煙火美景的房客到此大快朵頤，可享餐價1580元但買一送一的超值優惠。

為提供給消費者安全無虞的住宿以及用餐空間，晶華酒店除遵守中央及市府所制定的防疫規範外，也參考美國衛生福利部疾病管制署(CDC)針對重新開放的公共設施所提出的各項安全衛生建議，從清潔Cleaning、消毒Disinfecting、以及通風管制Ventilation三大重點開始仔細檢驗，並與台灣半導體照明大廠-華興集團攜手，導入該公司UV事業體所開發的「非接觸式--BioLED 365 care UV抑菌技術」，成為全台第一家在公共區域全面安裝高端光照抗菌設備的五星級飯店。

酒店內各項設施如健身房、Sky Studio皆開放房客登記使用，有世界SPA大獎加持的沐蘭SPA以及地下一二樓的麗晶精品，更提供房客不須離開飯店也能享有舒緩身心靈以及購物逛街的樂趣。

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