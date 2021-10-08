A股「十一」後復市 滬指高開1％ 10:202021/10/08 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 A股在「十一」連假後復市，高開1％。 香港信報報導，上證指數8日開市報3609點，升40點，漲幅為1.15％，深成指開市報14457點，升148點，漲幅為1.04％。 滬深300指數開市報4915點，升49點，漲幅為1.01％，創業板指數開市報3259點，升14點，漲幅為0.46％。 京東方Q3獲利 年增逾4倍 十一出遊首選微度假 火鍋訂單增3成 #漲幅 #開市 #A股 #後復 #高開 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 科技成長題材 護利抗震 04:102021/10/08 投資理財 新興債 擁原物料利多題材 04:102021/10/08 投資理財 拒檢撞騎士 警開9槍攔不住 04:102021/10/08 地方新聞 十一節後開市 低估值股崛起 04:102021/10/08 產業特刊 三多抗三空 台股望萬七 04:102021/10/08 財經要聞 35歲有車有房勝利組 存款爆增 04:102021/10/08 政治要聞 慣竊連族譜也偷 頭份警2日內迅速破案 08:072021/10/08 社會 1分鐘讀財經》大船慘輸小船 專家：散戶選錯邊就危險了 08:302021/10/08 財經 喬山、岱宇 9月營收黯淡 04:102021/10/08 證券．權證 《今日財經懶人包》道瓊大漲逾300點 拜習會年底登場 08:042021/10/08 財經 首梯紙本五倍券今9點開領！ 超商、超市、藥妝店拿券步驟一次看 07:232021/10/08 政治 財經熱門新聞 船票換鈔票時間到？謝金河2理由續抱航運股 - 財經 一卡通、LINE Pay Money振興券聰明買 商圈、店家、電商再加碼 - 財經 - 工商 大陸限電炸彈快要爆了 牛奶、iPhone供應鏈全都是震央 - 財經 中鋼：Q4鋼板產線滿載 - 財經要聞 - 工商時報 1分鐘讀財經》恒大、限電不夠看 台股利空大魔王來了：嚇爆散戶 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。