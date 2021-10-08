A股在「十一」連假後復市，高開1％。

香港信報報導，上證指數8日開市報3609點，升40點，漲幅為1.15％，深成指開市報14457點，升148點，漲幅為1.04％。

滬深300指數開市報4915點，升49點，漲幅為1.01％，創業板指數開市報3259點，升14點，漲幅為0.46％。

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