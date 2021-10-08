澳洲首都特區（ACT）通過修法，明文規定在性行為過程中偷偷拔掉保險套的做法為刑事罪行。

澳洲廣播公司（ABC）今天報導，澳洲首都特區議會（ACT Legislative Assembly）昨天一致表決通過「2021年刑事（偷拔套）修訂法案」（Crimes （Stealthing）Amendment Bill 2021）。

隨著該法案通過，當地「1900年刑事法案」（Crimes Act 1900）已增列條文明訂，任何人在性行為的過程中，若是未取得伴侶同意下偷偷拔掉保險套，將會面對刑事責任。

報導指出，澳洲首都特區是全澳洲第一個訂立相關法令的地區。對此，推動這次修法的自由黨議員伊麗莎白李（Elizabeth Lee）表示驕傲。

伊麗莎白李指出，偷拔套的行為會對他人造成身心創傷；這次修法的目的，是要對付在性行為過程中「蓄意假裝」有戴保險套的行為。

她解釋，偷拔套的行為會帶來多種風險，包括疾病傳染、意外懷孕、憂鬱、焦慮，甚至創傷後壓力症候群（PTSD）。

伊麗莎白李提到，澳洲維多利亞州（Victoria）有一宗相關案件，在經歷2年多的訴訟過程後，當地法院至今仍然未有判決結果。她表示不希望類似事件在首都特區重演，故決意推動修法，要讓日後法院處理相關案件時依法有據。

她強調，推動相關修法也是要向廣大社會釋出明確的訊息，讓大家知道偷拔套的行為是不能接受的。

ABC今年4月22日報導，首都特區檢察總長瑞登貝利（Shane Rattenbury）指出，偷拔套的行為就是強暴。

澳洲摩納希大學（Monash University）研究員賴提默（Rosie Latimer）於2018年發表調查報告，指在曾與男性發生性行為的女性受訪者當中，有32%曾遭遇對方偷拔套；至於曾與男性發生性行為的男性受訪者當中，則有19%曾遭遇對方偷拔套。